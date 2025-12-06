  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'de iki kardeşiyle gittiği ormanda kayboldu

İzmir’de iki kardeşiyle gittiği ormanda kayboldu

İZMİR'İN Bergama ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 3 kardeşten Adnan Erçevik (54), kayboldu. Arama çalışmaları karadan ve termal drone ile havadan sürdürülüyor. Olay, akşam saatlerinde Karaveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bornova ilçesinde yaşayan Adnan Erçevik ile 2 kardeşi, Bergama ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Mantar toplarken birbirlerinden ayrılan kardeşlerden Adnan Erçevik, havanın kararmasına rağmen eve dönmedi. Arama çalışmaları karadan ve termal drone ile havadan sürdürülüyor.

