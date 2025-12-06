İzmirli tedirgin! Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 1’e düştü

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar, kuruma noktasına geldi. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması için 6 Ağustos'tan beri kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulansa da barajlardaki su tükendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1'e geriledi. Balçova Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve Gördes Barajı'nda hiç su kalmazken, Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 4,1'e, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 46,4'e geriledi.

İZSU Genel Müdürlüğü, farklı bölgelerdeki yer altı sularını ve 20 yıldır su alınmayan Aliağa Güzelhisar barajındaki isale hattını yenileyerek bu barajdan İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılıyor.