Buca Belediyesi’nin hayalet araçları! 48 araca ne oldu?





TATİL BELDELERİNDE GÖRÜLDÜ

nnSAYIŞTAY'IN ortaya koyduğu verilerde, Buca Belediyesi'ne ait araçların görevlendirme yazısı olmadan, mesai saatleri dışında ve milli bayramlarda büyük şehirlere ve turistik bölgelere adeta özel otomobil gibi gidip geldiğini dile getiren Polat, "Denetim raporuna göre belediye araçları Ankara, İstanbul, Aydın, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Urla ve Torbalı gibi birçok ilçe ve şehirde tespit edildi. Bu seyahatlerin tamamında yakıt, otoban ve HGS giderlerinin belediye bütçesinden ödendiği belirtildi. Bunun adı sistematik bir suiistimaldir" dedi. Mesai dışı ve tatil günlerinde bu araçları kimlerin kullandığını soran Polat, "Turistik tatil bölgelerine yapılan bu yolculukların kamuya nasıl bir faydası olabilir? Kamu zararı için resmi bir tespit yapılmış mıdır? Bu suiistimale göz yuman yöneticiler hakkında işlem başlatılacak mıdır? Araç yönetimi neden denetlenmemiştir? Burada kasıt veya siyasi kayırma mı vardır?" diyerek Başkan Duman'dan yanıt istedi. Başkan Görkem Duman da yasal süreç içerisinde soru önergelerine cevap verileceğini belirtti.

