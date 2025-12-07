Buca Belediyesi’nin hayalet araçları! 48 araca ne oldu?

İZMIR'IN Buca Belediyesi'nde kayıp araçlar gündem konusu oldu. Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen Buca Belediye Meclisi'nde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Polat, belediyeye ait 60 adet aracın kayıp olduğunu belirterek bununla ilgili Belediye Başkanı Görkem Duman'dan açıklama yapılmasını istedi.
POLAT: 48 ARAÇ NEREDE?
GEÇTIĞIMIZ Ekim ayında açıklanan Sayıştay raporlarıyla tespit edilen konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan AK Partili Murat Polat, idare adına trafik tescil kaydı bulunan 60 aracın belediye envanterinde bulunmadığını ifade etti. Araçlardan 11 tanesinin çeşitli belediyelere hibe edildiğini belirten Polat, "Geriye kalan 49 aracın hurdaya ayrıldığı iddia edilmektedir. Ancak bu araçlardan yalnızca bir tanesinin resmi hurda kaydı bulunmaktadır. Kalan 48 aracın hiçbir resmi kaydı yoktur. Akıbeti belirsizdir, nerede oldukları bilinmemektedir. Hurdaya ayrıldığı iddia edilen ancak resmi kaydı bulunmayan 48 araç nerededir?" sorularını yöneltti.
SATILDI MI PARÇALANDI MI?
SORULARINI çeşitlendirerek devam eden Murat Polat, "Bu araçlar satılmış mıdır yoksa parçalanmış mıdır veya üçüncü kişilerin kullanımına mı geçmiştir? Belediye tarafından bu araçların akıbeti araştırılmış mıdır? Araçlar hangi birimlerin sorumluluğundadır? Bu araçların kaybolduğu süreçte, sorumlu yöneticilere herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 48 aracın kaybolması, sıradan bir idari eksiklik değildir. Onların nereye gittiğini bilmeyen bir belediye yönetimi, kamu malını koruma sorumluluğunu yerine getirememiştir" ifadelerini kullandı. Meclis toplantısında bir başka önemli konuya da değinen Polat, belediyenin araç kullanımına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları dile getirdi.
TATİL BELDELERİNDE GÖRÜLDÜ
nnSAYIŞTAY'IN ortaya koyduğu verilerde, Buca Belediyesi'ne ait araçların görevlendirme yazısı olmadan, mesai saatleri dışında ve milli bayramlarda büyük şehirlere ve turistik bölgelere adeta özel otomobil gibi gidip geldiğini dile getiren Polat, "Denetim raporuna göre belediye araçları Ankara, İstanbul, Aydın, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Urla ve Torbalı gibi birçok ilçe ve şehirde tespit edildi. Bu seyahatlerin tamamında yakıt, otoban ve HGS giderlerinin belediye bütçesinden ödendiği belirtildi. Bunun adı sistematik bir suiistimaldir" dedi. Mesai dışı ve tatil günlerinde bu araçları kimlerin kullandığını soran Polat, "Turistik tatil bölgelerine yapılan bu yolculukların kamuya nasıl bir faydası olabilir? Kamu zararı için resmi bir tespit yapılmış mıdır? Bu suiistimale göz yuman yöneticiler hakkında işlem başlatılacak mıdır? Araç yönetimi neden denetlenmemiştir? Burada kasıt veya siyasi kayırma mı vardır?" diyerek Başkan Duman'dan yanıt istedi. Başkan Görkem Duman da yasal süreç içerisinde soru önergelerine cevap verileceğini belirtti.