İzmir vekilleri Yücel ve Bakan CHP yönetimine alınmadı!

İZMİR'DEN 5 İSİM VAR TOPLANTI sonunda Özgür Özel tarafından açıklanan yeni MYK'de 18 isim yer aldı. İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Genel Sekreterlik koltuğuna otururken, Parti Sözcüsü olan İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise görevden alındı. Yücel'in yerine Zeynel Emre getirildi. Yeni MYK'da Deniz Yücel'in yanı sıra bir diğer İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da yer almaması kulislerde konuşulan başlıklardan oldu.

Bakan ve Yücel, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Parti Meclisi seçiminde listeye girmeyi başarmalarına rağmen MYK'da kesik yemeleri, Genel Başkan Özgür Özel ile aralarının iyi olmadığı yönünde yorumlara neden oldu. Öte yandan, gölge kabine MYK'den ayrılarak, CHP tüzüğünde yapılan değişiklik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlandı. Yeni MYK'de, bazı birimler bölünerek yeni birimler oluşturuldu. Özgür Özel, gölge kabine ile görev alanları çakışan birimlere yer vermedi. Mevcut MYK'de yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen isimlerin yeni MYK'de de yerlerini korudu. İzmir'den PM listelerine giren Yankı Bağcıoğlu Millî savunma politikaları, Bihlun Tamaylıgil İşveren örgütleri, meslek birlikleri ve STK'lar, Güldem Atabay Ekonomi politikaları, Gökçe Gökçen ise Hukuk işlerinden sorumlu olarak yeni MYK'de yer almış oldu.