İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 7 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 7 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 7 ARALIK PAZAR

BORNOVA BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA
07.12.2025 saat 10:11 ile 12:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ERGENE, ERZENE, KIZILAY
07.12.2025 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK DÜNDARLI, YAYAKENT
07.12.2025 saat 08:57 ile 11:57 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE DUATEPE
07.12.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE İPEKÇİLER
07.12.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

