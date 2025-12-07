Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 7 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK PAZAR

09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Buruncuk
Fatih

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih

10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
Kemalpaşa
Karacaoğlan
Doğanlar
Yunus Emre
Ümit

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk

09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka
Gülyaka
Sevgi

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar
Mehmet Akif Ersoy

09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere

09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kültür

10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Hürriyet

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Çayırlı
Çukurköy
Hisarlık
Karateke

10:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı
Tulum
Sağlık
Naime
Mustafa Kemal Atatürk
Kırbaş
Subaşı
Göllüce
Atalan
19 Mayıs

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Özbek

