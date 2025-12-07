Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 7 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik planlı kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK PAZAR
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
Buruncuk
Fatih
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih
10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
Kemalpaşa
Karacaoğlan
Doğanlar
Yunus Emre
Ümit
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Atatürk
09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka
Gülyaka
Sevgi
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Soğukpınar
Mehmet Akif Ersoy
09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Kültür
10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Hürriyet
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Çayırlı
Çukurköy
Hisarlık
Karateke
10:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı
Tulum
Sağlık
Naime
Mustafa Kemal Atatürk
Kırbaş
Subaşı
Göllüce
Atalan
19 Mayıs
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Özbek