İzmir Buca’da maaş krizi: İşçiler iş bıraktı

Buca Belediyesi'nde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile imzalanan taahhütnameye rağmen Ekim ayı maaşı ile geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmediğini belirterek iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada, 30 Kasım'da ödenmesi gereken Ekim ayı tam maaşı ve TİS farklarının, tanınan 5 günlük opsiyon süresine rağmen yatırılmadığı vurgulandı.
Sendikanın paylaştığı eylem programına göre; 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 09.30'da, belediye ana binasında görev yapan yemekhanedeki üyelere süreçle ilgili bilgilendirme yapılacak.
DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube açıklamasında, "Buca halkı ve kamuoyu bilmelidir ki sözünü tutmayan işverendir. Ekmeğimiz ve geleceğimiz için direnmekten başka bir yol yoktur" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iş bırakma eylemi dışında tutulan birimlerin, Temizlik İşleri Müdürlüğü, anaokulları (Çınar ve Pırlantalar) ve yemekhanede çalışan personel olduğu ifade edildi