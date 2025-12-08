  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 8 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri açıkladı. İşte 8 Aralık İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

8 Aralık Pazartesi 2025 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahariye

Bahriye Üçok

13:00 - 17:00

Bahçelievler

9:30 - 13:00


BUCA / İZMİR

Vali Rahmi Bey

Menderes

13:00 - 17:00
Vali Rahmi Bey

Menderes

9:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

18:00 - 20:00

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi

20:00 - 22:00

R. Şevket İnce

9:00 - 9:15
Çay

Atatürk
Tepekule
R. Şevket İnce

Osmangazi

Çiçek

9:00 - 16:00


BORNOVA / İZMİR

Atatürk

16:00 - 17:00

BAYRAKLI / İZMİR

Muhittin Erener

İnönü

Evka 4

Laka ( Zambak Sk. Papatya Sk. Orkide Sk. Nergis Sk. Menekşe Sk. Lale Sk. Laka Cd. Karanfil Sk. Gül Sk. )
10:00 - 16:00

MENEMEN / İZMİR

30 Ağustos

9:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Koyuneli

İsmailli

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

İsmetpaşa

9:00 - 15:00

Atatürk

Fevzipaşa

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Sarılar

Çayır

Çamlıca
Kocaaliler

Demirdere

Güney

Hamam

Küçükören

Küre

Çobanköy

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Beşpınar

Sütçüler

10:00 - 16:00



KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı

Atakent ( Caher Dudayev Blv. )

9:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa

Atatürk

10:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy

10:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

Işıklar ( İzmir Ödemiş Yolu Rahmanlar Küme Evleri )

Yeşilova

Yeniçiftlik

Hasköy

Kızılcaova

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR

Güvendik

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR

Yenice

10:00 - 16:00

Yenice

Kalabak

9:00 - 13:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Ali Fuat Cebesoy

Tahsin Yazıcı

Refet Bele

9:00 - 12:00

BORNOVA / İZMİR

Çınar

Kazımdirik

11:00 - 13:00

Rafet Paşa

14:00 - 18:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Refet Bele

13:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Erzene

15:00 - 17:00

Evka 3

Erzene

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Yaka

Hacı İsa

Yeni

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

10:00 - 16:30

Dokuzlar

9:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bayırlı ( Bayırlı Küme Evleri )

9:30 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Çömlekçi

Suludere

Karaburç

Çanakçı

Başaran

Aydoğdu

9:00 - 11:00


KONAK / İZMİR

Güneşli

11:00 - 13:00

Güneşli

13:00 - 15:00

Barbaros

Altıntaş
14:00 - 19:00

KARABURUN / İZMİR

Mordoğan

10:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Örnekköy

Nazarköy

Yukarıkızılca Merkez

Soğukpınar

Mehmet Akif Ersoy

Çiniliköy

Aşağıkızılca

9:00 - 15:00

TORBALI / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal

Karakuyu

9:00 - 12:00
TİRE / İZMİR

Işıklı

Kürdüllü

Boynuyoğun

Çiniyeri

9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Güvendik

9:00 - 13:00

Balıklıova

Ildır

9:00 - 15:00

Torasan

9:00 - 16:00

