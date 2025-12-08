İzmir'de elektrik kesintisi 8 Aralık Pazartesi

8 Aralık Pazartesi 2025 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahariye
Bahriye Üçok
13:00 - 17:00
Bahçelievler
9:30 - 13:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
Menderes
13:00 - 17:00
Vali Rahmi Bey
Menderes
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
18:00 - 20:00
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi
20:00 - 22:00
R. Şevket İnce
9:00 - 9:15
Çay
Atatürk
Tepekule
R. Şevket İnce
Osmangazi
Çiçek
9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
16:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Muhittin Erener
İnönü
Evka 4
Laka ( Zambak Sk. Papatya Sk. Orkide Sk. Nergis Sk. Menekşe Sk. Lale Sk. Laka Cd. Karanfil Sk. Gül Sk. )
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
30 Ağustos
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
İsmailli
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
9:00 - 15:00
Atatürk
Fevzipaşa
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Sarılar
Çayır
Çamlıca
Kocaaliler
Demirdere
Güney
Hamam
Küçükören
Küre
Çobanköy
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Beşpınar
Sütçüler
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı
Atakent ( Caher Dudayev Blv. )
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa
Atatürk
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Işıklar ( İzmir Ödemiş Yolu Rahmanlar Küme Evleri )
Yeşilova
Yeniçiftlik
Hasköy
Kızılcaova
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Güvendik
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yenice
10:00 - 16:00
Yenice
Kalabak
9:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Cebesoy
Tahsin Yazıcı
Refet Bele
9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Çınar
Kazımdirik
11:00 - 13:00
Rafet Paşa
14:00 - 18:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
13:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
15:00 - 17:00
Evka 3
Erzene
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Hacı İsa
Yeni
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
10:00 - 16:30
Dokuzlar
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bayırlı ( Bayırlı Küme Evleri )
9:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Suludere
Karaburç
Çanakçı
Başaran
Aydoğdu
9:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Güneşli
11:00 - 13:00
Güneşli
13:00 - 15:00
Barbaros
Altıntaş
14:00 - 19:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
10:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy
Nazarköy
Yukarıkızılca Merkez
Soğukpınar
Mehmet Akif Ersoy
Çiniliköy
Aşağıkızılca
9:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
9:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Işıklı
Kürdüllü
Boynuyoğun
Çiniyeri
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Güvendik
9:00 - 13:00
Balıklıova
Ildır
9:00 - 15:00
Torasan
9:00 - 16:00