İzmir'de haklarını alamayan belediye işçilerinden çıplak ayaklı eylem





Belediye yönetimiyle aylardır görüşmelerini sürdürdüklerini ancak somut bir ödeme takviminin açıklanmadığını aktaran Gül, "Günlerdir belediye bürokratları 'maaşlarda herhangi bir sorun yok' demelerine rağmen maaş ödemesinden bir gün önce bazı basın organlarında 'emekçilerin maaşları çıplak ücret olarak yatırılacak' haberleri çıkmış, aradığımızda bu haberin doğru olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Maaşımıza yapılan bu saldırıyla kiralarımızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu tutum sabrımızı taşırmış ve işçiyi bilinçli olarak sokağa itmiştir." ifadelerini kullandı.



Gül, eylemlerinin hukuki ve meşru olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Başlattığımız eylemi sadece maaşlarımız için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklarımız için de yaptığımızın bilinmesini isteriz. Sosyal haklarımız ile ilgili somut bir ödeme yapılmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Haklarımızı bekleyerek değil, mücadele ederek alacağız. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm iş yerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap alıp haklarımız için ödeme planı yapmadığı ve iş güvencemiz sağlanmadığı takdirde, fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz."