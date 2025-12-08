İzmir’de iyilik dalgası

Yaşar Üniversitesi'nin, 2016 yılında "Kampüste İyilik Var" sloganıyla başlattığı iyilik yolculuğu, "İzmir'de İyilik Var" isimli sosyal sorumluluk kampanyasına dönüşerek tüm kente yayıldı ve her yıl bu kapsamda pek çok etkinlik düzenlendi. İzmir'de gönüllülük ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlayan "İzmir'de İyilik Var" hareketi, bu sene "2026'ya Doğru Sürdürülebilir Gönüllülük" temasıyla gerçekleşti.

'GELENEKSEL ETKİNLİKLERDEN OLDU'

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla yürütülen etkinlikte yüzlerce iyilik gönüllüsü Alsancak Vapur İskelesi'nde buluştu. Katılımcılar, gün boyu süren konserler, atölyeler ve söyleşilerle hem eğlendi hem de farkındalık kazandı. İyilik hareketi sadece iskeleyle sınırlı kalmayıp Alsancak - Bostanlı vapur seferlerine de taşındı. Vapur yolculuğu sırasında, yürüme engelli Mehmet Rıza Mutkilioğlu, "Sakata Gelme" isimli komedi gösterisiyle yolcuları güldürürken; Gökhan Güneri, Kistik Fibrozis hastası oğlunun sesini duyurmak ve bu hastalığa dikkat çekmek için paylaştığı hikayesiyle dinleyicilere ilham verdi. Ayrıca vapurda, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı) gönüllüleri de yolcuların ekolojik ayak izi ölçümlerini gerçekleştirerek, sonuçlara göre en az ekolojik ayak izine sahip kişiye hediye verdi. Açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitelerin sadece eğitim kurumu değil, toplumsal sorumluluk merkezleri olduğunu

vurgulayarak, "Bugün burada iyiliği ve gönüllülüğü kutlamak ve bunu eyleme dönüştürmek için bulunuyoruz. İzmir, tarih boyunca dayanışma kültürü güçlü bir şehir olmuştur. Bu etkinlik, İzmir'de dayanışma kültürünün güçlenmesine vesile olacaktır" dedi. Projenin mimarı, Yaşar Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ise "'Kampüste İyilik Var' adıyla başlayan küçük bir hareket, bugün İzmir'in geleneksel etkinliklerinden biri haline geldi. Bir şehirde gönüllülük varsa dayanışma vardır" şeklinde konuştu.