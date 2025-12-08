  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir’in 3 ilçesinde saatlerce su kesintisi yaşanacak | 8 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Son dakika İzmir haberleri... 8 Aralık Pazatesi İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...



İZMİR SU KESİNTİSİ 8 ARALIK PAZARTESİ

KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75. YIL, CUMHURİYET

08.12.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.



KİRAZ YENİ

08.12.2025 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ORHANLI

08.12.2025 saat 09:28 ile 12:28 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

