İZSU duyurdu! İzmir’in 3 ilçesinde saatlerce su kesintisi yaşanacak | 8 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... 8 Aralık Pazatesi İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...





İZMİR SU KESİNTİSİ 8 ARALIK PAZARTESİ



KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75. YIL, CUMHURİYET



08.12.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.







KİRAZ YENİ



08.12.2025 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.



SEFERİHİSAR ORHANLI



08.12.2025 saat 09:28 ile 12:28 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.