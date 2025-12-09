Adli tıp raporu ortaya çıktı! İzmir’de 1 yaşındaki Altay bebeğin ölümünde şok detay





Bebeğin, yapılan muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme ön tanısıyla hastaneye yatırıldığı aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" dedi.



"KULLANILAN İLAÇLARIN TAMAMI TARIMSAL AMAÇTA KULLANILMASI GEREKEN İLAÇLAR"

Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, Altay bebeğin böcek ilaçlaması sonucunda zehirlenmiş olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiğini söyledi. Bu aşamadan sonra savcılığın iddianame düzenleyerek dava açmasını beklediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti: "Acılı aile bu sürecin içerisinde çok yıprandı. Bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Son dönemde gündemimizde böcek ilaçlaması sonucu zehirlenmeler maalesef çok yoğun yer aldı. Bu kullanılan ilaçların tamamı tarımsal amaçta kullanılması gereken ilaçlar. Maalesef buna ilişkin yönetmelik 'böcek ilaçlaması yapan kişinin sorumluluğunda' olduğunu söylüyor. 'Bir sorumlulukla birlikte bu ilaçlama evlerde yapılabilir' gibi bir anlam çıkıyor. Bunun engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.