Haberler İzmir GDZ Elektrik duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 9 Aralık Salı

GDZ Elektrik duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 9 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri açıkladı. İşte 9 Aralık Salı günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler…

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 9 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...


9 Aralık Salı 2025

BAYRAKLI / İZMİR

Çay
9:00 - 16:00
Osmangazi

10:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

Kavaklıdere

Yeşilçam

9:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Göçbeyli

10:00 - 16:00

Yukarıada

Katrancı

Halilağalar

Karalar

Kırcalar

Oruşlar

Sarıcaoğlu

Topallar

Ürkütler

Gültepe

İneşir

İkizler

9:00 - 15:00

Fevzipaşa

9:00 - 15:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Şirintepe

Köyiçi

Güzeltepe

Yakakent

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Kabakum

10:00 - 16:00

Kabakum
9:00 - 17:00

BUCA / İZMİR

Belenbaşı

Kırklar

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR

Yakapınar
10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Kalabak

Yenice

10:00 - 16:00

Hacı İsa

Yeni

Yaka

9:00 - 11:00

KONAK / İZMİR

Kocakapı

Oğuzlar

Etiler

11:00 - 13:00

Hilal

Kocakapı

Oğuzlar

11:00 - 13:00

Kocakapı

9:00 - 12:00

BORNOVA / İZMİR

Kızılay

13:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Ferahlı

Zeytinlik

Levent

Küçükada

9:00 - 13:00


KARABAĞLAR / İZMİR

Poligon

14:00 - 18:00

Poligon

9:00 - 13:00

KARABURUN / İZMİR

Mordoğan

Altıntaş

Demircili

Zeytinler

Yağcılar

Özbek

Torasan

Sıra

İçmeler

Gülbahçe

9:00 - 13:00

URLA / İZMİR

Gülbahçe

Barbaros

Germiyan

Balıklıova

Birgi

Kadıovacık

Nohutalan

Zeytinler
14:00 - 18:00

Güvendik

Denizli

14:00 - 18:00

İskele

14:00 - 18:00

Güvendik

Rüstem

Denizli
9:00 - 10:30

DİKİLİ / İZMİR

Gazipaşa

11:00 - 13:00

Gazipaşa

Salimbey

14:00 - 16:00

Salimbey

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Üçkonak

Cevizalan

Kutlubeyler

Gerçekli

Bucak

Birgi
10:00 - 15:00

TORBALI / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal

Karakuyu

9:00 - 14:00

Tepeköy

Yemişlik

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Çambel

9:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli

10:00 - 18:00

URLA / İZMİR

Balıklıova

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Dokuzlar

Çatak

9:30 - 15:30

Dokuzlar

10:00 - 16:30

Saçlı

Yeşildere

10:00 - 16:30

Karabulu

Umurlu

9:00 - 15:00

Ilıca
9:00 - 15:00



KARABURUN / İZMİR

Mordoğan
9:00 - 15:00

Mordoğan

9:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Atamer

Mehmet Akif

9:00 - 16:00

Atamer

Mehmet Akif

Çınartepe

9:30 - 15:30

KEMALPAŞA / İZMİR

Bağyurdu 29 Ekim

Ovacık

Yenikurudere

Sinancılar

Sarılar

Hisarlık

9:00 - 15:00

İsmetpaşa

9:00 - 16:00

