GDZ Elektrik duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 9 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 9 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9 Aralık Salı 2025
BAYRAKLI / İZMİR
Çay
9:00 - 16:00
Osmangazi
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kavaklıdere
Yeşilçam
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli
10:00 - 16:00
Yukarıada
Katrancı
Halilağalar
Karalar
Kırcalar
Oruşlar
Sarıcaoğlu
Topallar
Ürkütler
Gültepe
İneşir
İkizler
9:00 - 15:00
Fevzipaşa
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe
Köyiçi
Güzeltepe
Yakakent
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
10:00 - 16:00
Kabakum
9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Belenbaşı
Kırklar
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yakapınar
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kalabak
Yenice
10:00 - 16:00
Hacı İsa
Yeni
Yaka
9:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Kocakapı
Oğuzlar
Etiler
11:00 - 13:00
Hilal
Kocakapı
Oğuzlar
11:00 - 13:00
Kocakapı
9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kızılay
13:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Ferahlı
Zeytinlik
Levent
Küçükada
9:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon
14:00 - 18:00
Poligon
9:00 - 13:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
Altıntaş
Demircili
Zeytinler
Yağcılar
Özbek
Torasan
Sıra
İçmeler
Gülbahçe
9:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe
Barbaros
Germiyan
Balıklıova
Birgi
Kadıovacık
Nohutalan
Zeytinler
14:00 - 18:00
Güvendik
Denizli
14:00 - 18:00
İskele
14:00 - 18:00
Güvendik
Rüstem
Denizli
9:00 - 10:30
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa
11:00 - 13:00
Gazipaşa
Salimbey
14:00 - 16:00
Salimbey
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üçkonak
Cevizalan
Kutlubeyler
Gerçekli
Bucak
Birgi
10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
9:00 - 14:00
Tepeköy
Yemişlik
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel
9:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
10:00 - 18:00
URLA / İZMİR
Balıklıova
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Dokuzlar
Çatak
9:30 - 15:30
Dokuzlar
10:00 - 16:30
Saçlı
Yeşildere
10:00 - 16:30
Karabulu
Umurlu
9:00 - 15:00
Ilıca
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
9:00 - 15:00
Mordoğan
9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Atamer
Mehmet Akif
9:00 - 16:00
Atamer
Mehmet Akif
Çınartepe
9:30 - 15:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu 29 Ekim
Ovacık
Yenikurudere
Sinancılar
Sarılar
Hisarlık
9:00 - 15:00
İsmetpaşa
9:00 - 16:00