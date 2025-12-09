İzmir'de AVM’de ters kelepçe

Özel bir güvenlik şirketi sahibi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin kelepçe taşıdığını ancak gençleri orantısız güç kullanarak etkisiz hale getirmelerinin doğru olmadığını dile getirerek "Burada kesinlikle orantısız bir güç kullanımı var ve kelepçe takılma yöntemi de yanlış. Kelepçe, bıçak ya da silah çekme, kendine ve çevreye zarar verme ile kaçma şüphesi hallerinde takılır ancak ters olmaz" dedi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YETKİLERİ

Kimlik Sorma Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde ayrıca hava meydanı liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma yetkisine sahiptirler.

Arama Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri korudukları alanlarda girmek isteyenleri ve görev alanlarında hakkında yakalama veya mahkûmiyet kararı olan kişileri arama yetkisine sahiptirler.



Emanete Alma ve El Koyma Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri sahibi tarafından bırakılmış yani terk edilmiş veya unutulmuş eşyaları emanete aldıkları gibi arama esnasından suç eşyası sayılan, suçta kullanılarak delil olarak sayılan ve suç sayılmasa bile tehlike yaratılabilecek eşyaları emanete alma yetkisine sahiptir.



İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri doğal afet (yangın, deprem, sel vb.) hallerinde ve imdat istenmesi halinde yakasında kimlik kartının takılı olduğu ve görev süresince görev alanında bulunan işyeri ve konutlara girme yetkisine sahiptir.



Yakalama Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri suçüstü halinde şüphelileri, görev alanı içerisinde olup da haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri, kendi vücut bütünlüğü ile sağlığına tehlikeye atan kişileri ve son olarak da olay yeri ile delilleri korumak amacıyla bunlara zarar vermeye çalışan kişileri yakalama yetkisine sahiptir.



Zor Kullanma Yetkisi:

Özel güvenlik görevlileri Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesine, Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanma yetkilerine sahiptirler.



Silah Bulundurma ve Taşıma Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'nda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silahlarını kullanabilirler.



Suça El Koyma ve Delilleri Muhafaza Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri görev alanında meydana gelen bir suçta derhal suça el koymaları ve delilleri muhafaza ederek vakit kaybetmeden kolluğa bilgi vermeleri gerekmektedir.