Haberler İzmir İzmir'de yapımı yılan hikayesine döndü: AK Parti Grup Sözcüsü Atmaca'dan İZSU çıkışı: "İzmirlinin parasını fay hattına gömmüşler!" İzmir'de yapımı yılan hikayesine döndü: AK Parti Grup Sözcüsü Atmaca'dan İZSU çıkışı: 'İzmirlinin parasını fay hattına gömmüşler!' Son dakika İzmir haberleri...AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, yapımı yılan hikayesine dönen İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası inşaatını sert sözlerle eleştirdi. Yeni hizmet binasının bölgeden geçen fay hattına 150 metre mesafede olması tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. ERTAN GÜRCANER









İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, 168.5 milyon TL sözleşme bedeli olan İZSU Genel Müdürlük Binası projesine bugüne kadar 359 milyon 600 bin TL harcanmasına karşın inşaatın tamamlanamamasını eleştirdi. Atmaca konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı, "İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı ihalesi 30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 23 Ocak 2019 tarihinde 168 milyon 465 bin TL bedel karşılığında yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 1 Şubat 2019 ile 16 Mayıs 2022 tarihleri arasını kapsamaktadır. Yapılan zemin etüdünde elde edilen veriler ışığında, yüzeye yakın yeraltı suyunun varlığı kazı, drenaj ve inşaat sürecinde ekstra önlem alınmasının zorunlu olduğu anlamına gelmekle birlikte, yüzeye yakın ve orta derinliklerde sıvılaşma riski, bazı tabakalarda deprem sırasında kayıp taşıma gücü, oturma ve yatay yer değiştirmelere sebep olabileceği kaçınılmaz bir gerçekliktir. Alt kireçtaşında erime boşlukları / karstik boşluklar lokal çökme / yer değiştirme riski yaratabileceğinden soketleme ve enjeksiyon gibi önlemler alınması önemlidir. Bu anlamda yapısal ve geoteknik tasarım dikkatle ele alınarak, depremsellik açısından bina – zemin ilişkisinin doğru kurulması önem arz etmektedir.' dedi.

FAY HATTINA 150 METRE MESAFEDE İZSU'ya yapılacak Genel Müdürlük binasının kötü bir zeminde ve fay hattına yakın olduğunu hatırlatan Atmaca, "Böyle önemli bir yatırım neden jeolojik açıdan bu kadar kötü bir zeminde ve fay hattına 150 mt mesafede planlandı? Asıl cevaplanması gereken soru budur. 2015 – 2016 yıllarında yapılan zemin etüd raporlarında bu fay hattı yer aldığına göre, binanın bu alana yapılmasına kim karar verdi? İzmirli hemşerilerimizin parasını fay hattına kim gömdü? Bizim tespitlerimize göre binanın yer seçimi doğru değildir ve bu seçimi yapanlar hakkında soruşturma açılmalıdır. Projeye, 2018 yılında 16 Milyon TL, 2019 yılında 35 milyon 600 bin TL, 2020 yılında 83 milyon 739 bin 900 TL, 2021 yılında 50 milyon 539 bin 900 TL, 2022 yılında 60 milyon 447 bin 600 TL, 2023 yılında 5 milyon TL, 2024 yılında 108 milyon 347 bin 500 TL olmak üzere toplam 359 milyon 674 bin 900 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir. Bugüne kadar ihale bedelinin 2 katı ödenek ayrılmış olmasına rağmen bina halen tamamlanamamıştır.