Prof. Dr. Doğan Yaşar: Sadece İzmir kurumuyor, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor







Sadece İzmir kurumuyor, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor" diye konuştu. Gördes Barajı'nın ölü hacminin 15 milyon metreküp, Tahtalı Barajı'nın ise 20 milyon metreküp olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, barajların ölü hacminden su çekilmesinin büyük bir yanlış olduğunu kaydetti.





'SU ÇEKİLİNCE YER ALTI SULARI DA KURUYOR' Prof. Dr. Yaşar, "Ölü hacimden su çekilmemeli, barajın pisliği orada birikiyor. Öte yandan ölü hacimdeki su, yer altı sularını besliyor. Ölü hacmi boşaltırsanız, yeraltı da çökmeye başlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük yanlış yapıyor. Ölü hacimden su çekilince yer altı suları da kuruyor. Yer altı kaynaklarının rezerv olarak saklanması için kente günde en fazla 5 saat su verilmeli.