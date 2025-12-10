Esnaf yasta! İzmir iş dünyasının efsane ismi Cemal Tercan vefat etti...

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) kurucu başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) eski Genel Başkanı Cemal Tercan, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Tercan, Makine İmalatçılığı, Sanatkârlık, İzmir Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği Başkanlığı, TESK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkanlığı ile TBMM'nin 4. (XV), 5. (XVI) ve 19. Dönemlerinde İzmir Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu. Cemal Tercan'ın cenazesi bugün öğlen Beşikçioğlu camiinden kaldırılacak ve Çeşme Çakabeye mezarlığına defnedilecek.

DİKKAT ÇEKİYORDU

1933 yılında Bayburt'ta doğdu ve 5 kardeşli bir evde yetişti. Doğumundan kısa süre sonra ailesi Bayburt'tan İzmir'e göç etti. Şehit Fethi Bey

İlkokulunu bitirdi. Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nindemircilik bölümünden mezun oldu. Cemal Tercan, küçük yaşlarda dikkat çeken zekâsıyla, dönemin şartlarına göre oldukça iyi bir eğitim aldı. İstanbul'daki Özel Gazetecilik Okulu'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Tekniker Okulu'nun "motor-makine" bölümü sınavını kazanarak öğrenimine devam etti.

İNSANLIĞIN YARARINI HEDEFLEDİ

Bir yandan iş hayatına girip para kazanmaya başlayan Cemal Tercan, diğer yandan sosyal hayattaki aktifliğini insanların yararına sunmayı hedefledi.

KURSLAR BAŞLATTI

Tercan 1964-1965 yıllarında hem İzmir Demir İşleri Derneği'nin hem de İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği'nin başkanıydı. Piyasalar, yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyordu. Bu alanlardan biri de frezecilikti. Tercan, bu ihtiyacı gidermek için sanat okulunda akşamları frezecilik kursları başlattı ve 5 yetişmiş frezeci kazandırıldı.