İzmir’de sevgililer uyuşturucuyla yakalandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ve Karabağlar ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 14 bin 642 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli A.K (44) ve sevgilisi M.A (24) gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Karabağlar ve Konak ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Belirlenen evlere bugün yapılan operasyonda 14 bin 642 sentetik hap, 10,52 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheli A.K. ve sevgilisi M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.