Tire’de ortaokul öğrencileri tavuklu pilavdan zehirlendi

İzmir Tire'de, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda öğrenim gören toplam 5 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. İddiaya göre, okuldaki 5 öğrenci öğle yemeğinde okul çevresinde hayır olarak dağıtılan tavuklu pilavdan yedi. Bir süre sonra öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Öğrencilerden 3'ü okula çağrılan ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İki öğrencinin ise aileleri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.