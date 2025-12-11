Duayen esnaf Tercan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir esnaf camiasının kurucu başkanı ve duayen ismi Cemal Tercan, Birlik Plaza önünde düzenlenen törenle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Birlik Plaza önünde düzenlenen törene TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, oda başkanları ve çok sayıda esnaf temsilcisi katıldı. Tören sırasında konuşan Başkan Yalçın Ata, Cemal Tercan'ın yalnızca bir yönetici değil, esnaf camiasının ahilik geleneğini taşıyan bir önder olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, ebediyete intikal eden duayen başkanımız Cemal Tercan'ı son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Büyük ustamız, İzmir esnafının Ahi Babası olan Cemal Başkanımız; unutulmaz hizmetleri ve kalıcı eserleriyle adını Türk esnaf camiasının gönlüne altın harflerle yazdırmıştır."

'UFKU GENİŞ BİR USTAYDI'

Ata, Cemal Tercan'ın hayatını esnaf ve sanatkârlara hizmet etmeye adayan, vizyonu güçlü bir dava adamı olduğunu vurguladı: "İş hayatına başladığında demirci dükkânı küçük ama ufku çok geniş bir ustaydı. Esnafın hakkını savunmak, camiamızı en iyi şekilde temsil etmek onun hayatının anlamıydı." Konuşmaların ardından dualar okundu ve Cemal Tercan, yakınları ve sevenlerinin eşliğinde toprağa verildi.