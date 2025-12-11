  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de çocuk parkında dehşet anlar: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

İzmir'de çocuk parkında dehşet anlar: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir çocuk parkında 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 1 çocuk hayatını kaybetti.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de çocuk parkında dehşet anlar: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Parkı'nda H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş, bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren H.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan H.H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA