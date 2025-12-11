İzmir'de marketteki fiyat farkı icraya taşındı

İzmir'de marketten satın aldığı 1 koli maden suyunun etiket (raf) ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkın ödenmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Avukat Ege Görkem Ertürk, heyetin kararına rağmen para iadesi yapmayan market hakkında icra takibi başlattı.
Bornova ilçesinde yaşayan Ertürk, nisan ayında bir zincir market şubesinden 1 koli maden suyu almak istedi. Raf fiyatı 100 lira olan ürünün, kasada 115 lira olduğunu öğrenen Ertürk, market görevlisine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u hatırlatarak, bu tür durumlarda raf fiyatının geçerli olacağını söyledi. Ertürk, ürünü 100 liradan satın alma talebi reddedilince ödeme fişiyle ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet yaptığı inceleme sonucunda, tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğuna hükmetti.
HEYET KARARI AÇIKLADI
Heyet, kararında şu değerlendirmede bulundu: "Tüketici talebinin 6502 Sayılı Kanunun 54-2 maddesi 'etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' hükmü kapsamında olduğu anlaşıldığından, tüketici talebinin kabulü doğrultusunda karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." Ertürk, karara rağmen fiyat farkının ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için icra takibi başlattı.
'MUHATAP BULAMADIM'
Ertürk, fiyat farkını öğrendiğinde kasiyerin kendisine etiketi değiştirmeyi unuttuğunu söylediğini, personeli de mağdur etmemek adına ürünü satın aldığını söyledi.
Ertürk, "Her il ve ilçede faaliyet gösteren bu zincir marketin kurumsal elektronik posta hesabına 2 kez mail yolladım ve Tüketici Hakem Heyeti kararını hatırlatarak 15 liranın iadesini istedim. İkisinde de muhatap bulamadım. Bunun üzerine bu kararı icraya koydum. Şu an süreç icra takibi aşamasında" dedi.
'HERKES KANUN BİLSİN'
Ertürk, amacının haksızlığa dikkat çekmek olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Benim 15 liraya ihtiyacım yok. 15 lira komik bir rakam. Fakat mesele şu ki kimse hakkını aramıyor. Ben kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı ve oradaki çalışanların lakayıt, umursamaz, 'Cebimden 15 lira vereyim, büyütmeyin' tarzındaki yaklaşımına sinirlendiğim için Tüketici Hakem Heyeti yoluna gittim." Benzer olayla karşılaşanlara çağrıda bulunan Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine e-Devlet üzerinden başvurmak tamamen ücretsiz ve çok kolay, her şey dijital. Herhangi bir adliyeye gitmelerine ya da yazılı bir form doldurmalarına gerek yok. Herkes hakkını arasın, kanun bilsin" ifadelerini kullandı.