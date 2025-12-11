İzmir'de marketteki fiyat farkı icraya taşındı

Ertürk, "Her il ve ilçede faaliyet gösteren bu zincir marketin kurumsal elektronik posta hesabına 2 kez mail yolladım ve Tüketici Hakem Heyeti kararını hatırlatarak 15 liranın iadesini istedim. İkisinde de muhatap bulamadım. Bunun üzerine bu kararı icraya koydum. Şu an süreç icra takibi aşamasında" dedi.

'HERKES KANUN BİLSİN'

Ertürk, amacının haksızlığa dikkat çekmek olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Benim 15 liraya ihtiyacım yok. 15 lira komik bir rakam. Fakat mesele şu ki kimse hakkını aramıyor. Ben kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı ve oradaki çalışanların lakayıt, umursamaz, 'Cebimden 15 lira vereyim, büyütmeyin' tarzındaki yaklaşımına sinirlendiğim için Tüketici Hakem Heyeti yoluna gittim." Benzer olayla karşılaşanlara çağrıda bulunan Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine e-Devlet üzerinden başvurmak tamamen ücretsiz ve çok kolay, her şey dijital. Herhangi bir adliyeye gitmelerine ya da yazılı bir form doldurmalarına gerek yok. Herkes hakkını arasın, kanun bilsin" ifadelerini kullandı.