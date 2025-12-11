Selçuk’a çifte müjde

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Selçuk programı kapsamında, dün sabah muhtarlarla buluştu. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı'nın da eşlik ettiği programda, Muhtarlar, mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini iletirken Başkan Saygılı tek tek not aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, " Selçuk'un geleceğini, muhtarlarımızla omuz omuza vererek daha da güçlü şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. İşte tam da bu anlayışla Selçuk merkez mahallelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturduk. Köylerdeki tüm okullar yenilendi. Selçuk'taki Hükümet Konağımızı da yenileyerek tüm devlet kurumlarını tek çatı altında, modern bir binada topladık. 2 tane kapalı spor salonu merkezde bitti, kısa süre sonra halkımızın hizmetine açılacak. İZBAN hattını Selçuk'a kadar uzattık ve ilçe sakinlerimizin İzmir'e kolay ulaşım sağlamasına olanak tanıdık" dedi.

'TESLİMATLAR BAŞLIYOR'

TOKİ konutlarını da ziyaret ederek önemli bir müjde paylaşan Başkan Saygılı, "Tüm engelleme girişimlerine rağmen 1385 konutluk TOKİ 2. Etap projesini tamamladık. Bugün bunu hemşehrilerimize buradan duyurmanın büyük memnuniyetini yaşıyorum. Ocak ayı itibarıyla hak sahiplerimize anahtar teslimi başlıyor. Hemşehrilerimiz modern, güvenli ve konforlu yeni yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Bu proje sadece konut üretimiyle sınırlı değil; 200 bin metrekarelik toplam oturum alanının tam 60 bin metrekarelik kısmı yeşil alan olarak planlandı. Bu büyük yatırımın Selçuk'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR 2026'DA BİTECEK

İnşaatında sona gelinen Selçuk Devlet Hastanesini ziyaret ederek son çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Saygılı, şu değerlendirmelerde bulundu: "13 bin metrekare alan üzerine kurulan, 81 yatak kapasiteli yeni Selçuk Devlet Hastanemizin yüzde 90'ı tamamlandı. İnşallah 2026 yılının ortalarında tüm çalışmaları bitmiş olacak. Bu hastane sadece bugünümüzü değil, 100 bin kişilik nüfusun sağlık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. Modern donanımı, güçlü altyapısı ve ileri teknolojiye sahip birimlerimizle Selçuk'a uzun yıllar hizmet verecek çağdaş ve konforlu bir sağlık merkezi kazandırıyoruz."