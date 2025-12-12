İzmir'de işçiler hakları için pes etmiyor! 'Bizim sadece tek bir derdimiz var. Aşımız, ekmeğimiz ve onurumuz'





Taleplerinin haklı olduğunu savunan Kenar, şöyle devam etti:



"Bizim sadece tek bir derdimiz var. Aşımız, ekmeğimiz ve onurumuz. Öncelikle bu havuz, bu sistem kim tarafından var edildiyse burada bulunan arkadaşlarımızın bir an önce ekmeklerine, işlerine geri dönmesini talep ediyoruz. Devamında da ücretlerimizle ilgili bir ödeme takvimi bekliyoruz. 4 gündür belediye tarafından bir çağrı yok. Bir masa kurulması yok."



Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise DİSK Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Faruk Saral'ın bugün belediye yönetimi ile görüşeceğini ifade etti.