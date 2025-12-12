Haberler İzmir İzmirliler tepkili: Harmandalı’ndan elinizi çekin! İzmirliler tepkili: Harmandalı’ndan elinizi çekin! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni çöp tesisi için Harmandalı’nın arka bölümünü seçmesi bölgede tepki yarattı. Kararın geri çekilmesini talep eden mahalleli: Harmandalı’nın kapasitesi aşıldı, burada çöp istemiyoruz ERTAN GÜRCANER









İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çöp tesisi için Harmandalı'nın arka bölümünü adres olarak belirlemesi, bölgede tepkilere yol açtı. Danıştay kararıyla kapatılan Harmandalı Çöplüğü'nün hemen arkasına yeni tesis planlanması üzerine mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, Bornova ve Karşıyaka'nın çöp tesisi istememesine tepki göstererek, "Siz çöp üretmiyor musunuz? O zaman çöpünüzü alın başınıza çalın. Harmandalı sizin babanızın deneme tahtası değil" dedi.

SAHİPSİZ DEĞİLİZ Harmandalı Çöplüğü'nün Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından kentte yaşanan çöp krizine geçici çözüm olarak tesis, 31 Aralık'a kadar yeniden kullanıma açılmıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çöp alanı için yine Harmandalı'yı düşünmesi, 1992'den beri çöp sorunu yaşayan bölge halkını yeniden ayağa kaldırdı.