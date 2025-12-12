İZSU duyurdu! İzmir'de saatlerce su kesintisi yaşanacak | 12 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... 12 Aralık Cuma İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
KONAK MERSİNLİ 12.12.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 12.12.2025 saat 09:21 ile 11:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ATATÜRK, ILICA 12.12.2025 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK 12.12.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.