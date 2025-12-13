Anne kız aynı kaderi yendi

İzmir'de geçirdiği kalp krizinin ardından baypas ve kapak ameliyatı olan Özlem Atçalıoğlu'ndan 2 yıl sonra annesi Müzeyyen Atçalıoğlu çift kapak değiştirme ve aort kökü genişletme ameliyatı oldu. Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu anlatan Özlem Atçalıoğlu, "2 yıl önce bir gece saat 04.00 sıralarında mide ağrısı ile uyandım. Soğuk terler döktüm. Dokuz Eylül Hastanesi'ne gittim. Kalp krizi geçirmişim. Riskli bir ameliyata girmem gerekiyordu. Yüzde 30-40 ölüm riski vardı. Korktum ama kabul ettim. Ameliyattan sağ salim çıktım. İki senedir kontrollerim devam ediyor" dedi.

'BİZİ AİLECE KURTARDI'

Annesinde de yorgunluk ve nefes darlığı şikayetleri olunca annesini kontrole getiren Atçalıoğlu, "Annem iki hafta önce ameliyat oldu. İlk önce o bana baktı, şimdi ben anneme bakmaya başladım. Benim ameliyatımın ardından doktorumuz iki ağabeyimi de muayene etmek istedi. Bizi ailece kurtardı. Hayata tekrardan bağladı" dedi. Kalp hastalıklarının genetik kökenli olabileceğine dikkat çeken Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto, "Menopoz öncesi 43 yaşında genç kadın hasta, kalp krizi geçirince bunun çok büyük olasılıkla ailevi nedenli olduğunu düşündük. Hemen araştırılmasını söyledik. İki erkek kardeşi vardı. Onlara da doğrudan anjiyo yaptırdım. İkisi de stentle tedavi oldu" diye konuştu.