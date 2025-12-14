‘Genç İzmirim Kart’ kararı mahkemeye taşındı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 7-26 yaş arası İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' uygulamasına tabi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi' tablosunda yer alan 'öğrenci' ibarelerini 'genç' olarak değiştirdi.

Tarifede yer alan '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi '7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir' olarak yenilendi. İzmirli 2 avukat Yasin Baykal ve Güntaç Arlıyüz, kararı yargıya taşıyarak, anayasada 'Genç' kavramı şeklinde ayrım bulunmadığını, öğrenci kartlarının geri gelmesi gerektiğini ve kaç yaşında olursa olsun tüm öğrencilerin öğrenci indiriminden yararlanması gerektiğini savundu.