İzmir polisi dijital iz peşinde! Suçlar yapay zekayla çözülüyor





DERİNLEMESİNE ANALİZ

Suç Analiz Büro Amiri Zeki Kul, kentte yaşanan ve kendilerine intikal eden yasalara aykırı olaylarla ilgili kapsamlı bir analiz süreci yürüttüklerini söyledi. Kul, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik derinlemesine bir analiz çalışması yapıyoruz. Sadece şüpheli ya da yanında bulunan kişi üzerine değil arka planda bunu organize eden, finanse eden, suça bir şekilde yardım etmek suretiyle iştiraki bulunan herkesin tespitini yaparak daha fazla kişinin mağdur olmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Zaman zaman görüntü inceleme için 200- 300 farklı kameradan toplanan yüzlerce saatlik görüntü olabiliyor. Bunların incelenmesi için yine yapay zekanın imkanlarından faydalanarak, görüntü inceleme programları kullanarak bu süreleri minimum düzeylere indirip hızla incelemeler yapıyoruz" dedi.

