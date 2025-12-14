İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren elektrik kesintisi 14 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 ARALIK PAZAR
11:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye
09:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Ovacık
Eğrigöl
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Kavaklıdere ( İncir Sk. )
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Parlak
Salman
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Soğukpınar
09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Uzunköy
Çanakçı
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Cumhuriyet
Oğlananası Atatürk
Kısık
09:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Görece
09:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir
11:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey
Zafer
Barutçu
Atatürk
Belevi
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy