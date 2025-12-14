Haberler İzmir İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren elektrik kesintisi 14 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 14 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 ARALIK PAZAR

11:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye

09:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Ovacık
Eğrigöl

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Kavaklıdere ( İncir Sk. )

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Parlak
Salman

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Soğukpınar

09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Uzunköy
Çanakçı

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Cumhuriyet
Oğlananası Atatürk
Kısık

09:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Görece

09:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir

11:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey
Zafer
Barutçu
Atatürk
Belevi

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy

