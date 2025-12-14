İzmir'in kabusu: İZSU’nun su kesintileri faturaları da kabartıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de her gece saat 23.00'te başlayan ve sabah 05.00'e kadar süren su kesintileri, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Özellikle suyun yeniden verilmesiyle birlikte şebekeden gelen yoğun hava akımı, sayaçları döndürerek kullanılmayan suyun faturalara yansımasına neden oluyor.
İzmirli bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı paylaşım, kentteki su kesintilerinin yarattığı mağduriyeti gözler önüne serdi. "Bu İZSU'nun her gece 23'te suyu kesip sabah 5'te açması sonrası şebekeden gelen hava vatandaşın cebinden para çıkarıyor mudur? Mermi gibi hava geliyor musluklardan. Hala bunlar su tasarrufu dalgasına bizden mi çalıyor acaba?" ifadeleriyle tepkisini dile getiren vatandaş, birçok kişinin yaşadığı ortak sorunu gündeme taşıdı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Uzmanlara göre, özellikle eski tip mekanik sayaçlar, borulardan geçen havayı da su gibi algılayabiliyor. Bu da, su kesintisi sonrası şebekeye dolan havanın sayaçları döndürerek kullanılmayan suyun da faturalara yansımasına yol açabileceği anlamına geliyor.
Elektronik sayaçlarda bu risk daha düşük olsa da, İzmir genelinde hala birçok hanede mekanik sayaçlar kullanılıyor. Suyun kesilip tekrar verilmesiyle oluşan ani basınç, musluklardan mermi gibi hava çıkmasına neden oluyor. Bu durumun sayaçlara yansıması ise vatandaşın cebini yakıyor. Konuyla ilgili konuşan bazı İzmirliler, "Tasarruf adı altında yapılan bu uygulama bize zarar veriyor. Kullanmadığımız suyun parasını ödüyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Vatandaşlar, İZSU'dan bu konuda açıklama bekliyor. Özellikle sayaçların hava geçişini ölçüp ölçmediği, bu durumun faturalara etkisi ve alınabilecek önlemler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi talep ediliyor