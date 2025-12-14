Minik Yasin yaşam savaşında sona geldi

İzmir Tire'de, kısa süre önce ilik nakli olmasına rağmen yakalandığı ilik kanserine yenik düşen 13 yaşındaki Yasin Özmen vefat etti. Uzun süredir yakalandığı ilik kanseriyle mücadele eden küçük Yasin bir süre önce ilik nakli oldu. Bir süre sonra tekrar rahatsızlanan küçük çocuğun vücudunda yoğun şekilde enfeksiyon belirlendi. Sağlık durumu günden güne kötüleşen Yasin, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak doktorların çabaları talihsiz çocuğu yaşatmaya yetmedi. Özmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi tarafından hastaneden alınan Yasin'in cenazesi Tire'ye bağlı Işıklar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.