CHP'li belediyelerde ihale uçurumu!

ÜÇ KAT DAHA YÜKSEK FİYAT Karşılaştırmaya konu olan Susurluk Atatürk Parkı düzenleme işinde metrekare maliyeti 893 TL'den hesaplandı. Toplam alan 45 bin metrekare iken sözleşme bedeli 40.176.195 TL olarak ihale edildi.

Dikili Çandarlı Meydan peyzaj işi için de metrekare maliyeti 2 bin 660 TL'den hesaplandı. Toplam alan 12 bin 500 metrekare iken sözleşme bedeli 33.258.850 olarak ihale edildi. Böylece Dikili Belediyesi'nin yaptığı peyzaj işinin metrekare maliyeti, Susurluk Belediyesi'nin yaptığı işin maliyetinden yaklaşık üç kat daha yüksek hale geldi. Susurluk'ta 45.000 metrekarelik devasa bir park 40.1 milyon TL'ye mal edilirken, Dikili'de sadece 12.500 metrekarelik bir meydan düzenlemesi için 33.2 milyon TL sözleşme bedeli ödenmesi, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda açıklama gerektirir hale geldi.