Fetrek Çayı zehir deposuna döndü! Zehirli atıklar yüzünden alarm veriyor...

İ zmir Torbalı 'da bazı fabrikaların yakınından geçen Fetrek Çayı'na arıtmadan gizlice saldıkları iddia edilen kimyasal atık sular, dere yatağındaki suyun renginin değişmesine ve çevreye pis kokular yayılmasına yol açtı. Torbalı Belediyesi'nin de denetimsizliği nedeni ile bölgenin sahipsiz kaldığını, Fetrek Çayı'nın da fabrikaların kimyasal atıkları ile adeta zehir deposu haline geldiğini belirten vatandaşlar, bu konuda yetkililerden yardım istedi. Bazı fabrikaların arıtılmamış atık sularını dere yatağına boşalttığını öne süren vatandaşlar, tarım arazileri ve insan sağlığının ciddi tehlike altında olduğunu vurguladı.





HAYVANLAR BİLE YAKLAŞAMIYOR

Yeni Asır'ın şikayetler üzerine hem drone ile havadan hem de yerden yaptığı incelemelerde suyun renginin değiştiği, çevreye de bu dere yatağından pis kokular yayıldığı göze çarptı. Bir fabrikanın kimyasal atığı olduğu anlaşılan pis suya kokudan hayvanların dahi yaklaşmadığı dikkatimizden kaçmadı. Hatta Fetrek Çayı'nın yakınındaki boş arazide oluşturdukları çadır kentte kalan çoğunluğu Suriye uyruklu vatandaşların çocuklarının da arkadaşları ile birlikte buradaki dere yatağının çevresinde vakit geçirdiği görüldü. "Bu sadece bir dere meselesi değil; toprağımız, tarımımız, sağlığımız elden gidiyor" diyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ve İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili yetkilileri göreve çağırdı.