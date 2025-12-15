İzmir'de battaniyeli indirim nöbeti

İZMİR'İN Konak ilçesindeki Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi. Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü. Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

