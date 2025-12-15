İzmir’de trafik kurallarını hiçe sayarak ters şeritte gitti

İZMİR'DE bir dolmuş şoförü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ters şeride girerek 200 metre ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün bu anları, zabıta ekiplerinin dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Konak ilçesi Pınarbaşı- Eski Çamlık hattında çalışan bir yolcu minibüsü, kendi şeridindeki araç kuyruğuna girmemek için ani bir manevra yaparak ters şeride geçti. Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden 200 metre boyunca ilerleyerek hem içerisindeki yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün o anları ise denetim yapan zabıta ekiplerinin dron kamerasına saniye saniye yansıdı.