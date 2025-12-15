İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak 15 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
09:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
14:30 - 17:30
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
08:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka
Kazım Karabekir
Gülyaka
10:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Çayağzı
Sarıkaya
Karaburç
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Turan
İbni Melek
09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci