Haberler İzmir İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak 15 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 15 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler

09:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

14:30 - 17:30
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum

08:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka
Kazım Karabekir
Gülyaka

10:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Çayağzı
Sarıkaya
Karaburç

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli

10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Turan
İbni Melek

09:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Demirci

