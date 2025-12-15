İZSU'dan İzmir'in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 15 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 15 ARALIK PAZARTESİ
ÇEŞME REİSDERE, YALI
15.12.2025 saat 14:09 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL
15.12.2025 saat 10:41 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
15.12.2025 saat 13:52 ile 15:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ
15.12.2025 saat 07:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKIN SİMAV, KEMAL REİS
15.12.2025 saat 13:05 ile 15:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YEŞİL PINAR
15.12.2025 saat 10:44 ile 15:44 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ MURSALLI
15.12.2025 saat 12:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ
15.12.2025 saat 11:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMMİOĞLU, UMURBEY
15.12.2025 saat 11:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YENİKÖY
15.12.2025 saat 09:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
15.12.2025 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.