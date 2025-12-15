Müge Anlı yine katilin peşinde

Kayıtlara, nedeni tam olarak belirlenemediği için 'şüpheli ölüm' şeklinde geçen 17 yaşındaki Hurşit Can Pınaraltı cinayetinin çözülmesi için Pınaraltı ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.

Acılı aile, "Hurşit Can'ın katili artık bulunsun" diye feryat etti. İstiklal mahallesi, 2. Kara Kurna sokakta ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Hurşit Can Pınaraltı'dan, 29 Haziran 2017 sabahı evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşten dönen anne Kadriye ve baba Adnan Pınaraltı, Tire Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurunda bulundu. Ardından, sosyal medya üzerinden de gencin kayıp olduğu duyuruldu. Talihsiz gencin cesedi ise etrafa yayılan kötü kokuyu fark eden Mustafa Ç. isimli bir vatandaş tarafından Karacaali mahallesi yakınlarında yol üzerindek

bir zeytinlikte bulundu. Otopsi tutanağına göre, ömrünün baharında hayata veda eden talihsiz gencin kafatası kemiklerinde kırıklar olduğu ve giysilerinde muhtemelen kesici, delici alet darbeleriyle oluşmuş delikler bulunduğu belirlendi.

ARKADAŞI CEZAEVİNDEYDİ

Aradan geçen 8 yılın ardından cinayetin aydınlatılamaması nedeniyle 17 yaşındaki Hurşit Can Pınaraltı'nın annesi Kadriye ve kardeşi Cansu Pınaraltı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurdu. Önceki gün yayına çıkan anne ve kızı, çarpıcı iddialarda bulundu. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldığını anlatan anne Kadriye Pınaraltı, "Oğlumun öldürülmesi sonrası arkadaşı Görkem Dündar gözaltına alındı. Arkadaşının annesi Zübeyde Dündar'ın, 'oğlum bir gece kanlı kıyafetlerle geldi. Yıkanacak durumda değildi kıyafetleri yakıp yok ettim' gibi ifadeleri var. Gizli bir tanık da ortaya çıktı benzer ifadeler verdi. Bunun üzerine Görkem Dündar tutuklandı. Bir yıl tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. İtirazlarımızı yaptık, soruşturma yeniden açıldı fakat delil yok bu yüzden süreç tıkandı. Oğlumun katili hala dışarıda, elini kolunu sallayarak geziyor. Ben oğlumu askere gönderecektim, düğününü yapacaktım ama hayatının baharında bizden aldılar onu. 8 yıl oldu, oğlumun katili artık bulunsun, cezasına çeksin istiyoruz" dedi.