Haberler İzmir İŞKUR gibi belediye! Menemen Belediyesi'nden istihdam hamlesi

HABER MERKEZİ









İ zmir'de Menemen Belediyesi istihdama yönelik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Belediye İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde iş arayanları ve işverenleri buluşturarak, ihtiyacı olanlara istihdam sağlıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde 5 bine yakını kadın, olmak üzere yaklaşık 25 bin hemşehrilerimiz, sizlerin fabrikalarında üretimin birer parçası haline geldi. Bu çalışmaları taçlandırmak adına bugün bir arada olmamızın bir diğer önemli yanı da önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz Menemen Belediyesi İstihdam Fuarı için güçlü bir altyapı oluşturmasıdır" dedi.

ÖNEMLİ BİR BULUŞMA NOKTASI

Pehlivan, iş dünyasıyla bir araya gelerek belediyenin çalışmalarını aktardı. Aydın Pehlivan, "Menemen'de açılan her fabrikayı gerek ilçemiz, gerek ilimiz, gerek ülkemiz için bir kale olarak görüyoruz. Fabrika varsa insan vardır, insanın olduğu yerde sosyal hayat vardır, kuş cıvıltısı gibi evlatlarımızın neşeli kahkahaları vardır. Kısacası üretim ve istihdam varsa, hayat vardır. 2021 yılından bugüne çok şükür ki Menemen Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktamız, iş arayan ve işverenin en önemli buluşma noktası haline geldi" ifadelerini kullandı.