İŞKUR gibi belediye! Menemen Belediyesi’nden istihdam hamlesi

İ zmir'de Menemen Belediyesi istihdama yönelik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Belediye İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde iş arayanları ve işverenleri buluşturarak, ihtiyacı olanlara istihdam sağlıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde 5 bine yakını kadın, olmak üzere yaklaşık 25 bin hemşehrilerimiz, sizlerin fabrikalarında üretimin birer parçası haline geldi. Bu çalışmaları taçlandırmak adına bugün bir arada olmamızın bir diğer önemli yanı da önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz Menemen Belediyesi İstihdam Fuarı için güçlü bir altyapı oluşturmasıdır" dedi.
ÖNEMLİ BİR BULUŞMA NOKTASI
Pehlivan, iş dünyasıyla bir araya gelerek belediyenin çalışmalarını aktardı. Aydın Pehlivan, "Menemen'de açılan her fabrikayı gerek ilçemiz, gerek ilimiz, gerek ülkemiz için bir kale olarak görüyoruz. Fabrika varsa insan vardır, insanın olduğu yerde sosyal hayat vardır, kuş cıvıltısı gibi evlatlarımızın neşeli kahkahaları vardır. Kısacası üretim ve istihdam varsa, hayat vardır. 2021 yılından bugüne çok şükür ki Menemen Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktamız, iş arayan ve işverenin en önemli buluşma noktası haline geldi" ifadelerini kullandı.
BİNLERCE İŞLEM YAPILDI
MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Belediyemizde düzenlediğimiz 32 bine yakın toplantıda, işveren ve iş arayanı buluşturduk. İş arayan her bir hemşehrimizi, kadınlarımızı, engellilerimizi, hükümlülerimizi yeteneği ve şartlarına uygun işlere yerleştirmek için 128 bin 647 işlem yaptık. Bugün burada başlattığımız bu birliktelik, Menemen'in geleceği için daha büyük ve kalıcı adımlar atmamıza vesile olacaktır. İş dünyamız ve belediyemiz arasındaki bu sinerjiyi, istihdam alanındaki başarılarımızı daha ileriye taşımak adına kullanacağız" dedi. Konuşmaların ardından düzenlenen gece plaket takdimleri, istihdama en çok katkı sağlayan firmalara teşekkür ve fotoğraf çekimiyle son buldu.