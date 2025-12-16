İzmir’de 3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçti: 46 şüpheli tutuklandı

İZMİR'DE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde gerçekleştirdiği operasyon ve aramalarda; 50 kilo 592 gram esrar-skunk, 6 kilo 194 gram kokain, bin 105 kök kenevir bitkisi ile toplam 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu miktarın 3 milyon 46 bin adedinin, Buca'da yakalandığı ve tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza miktarı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 46 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.