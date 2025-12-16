İzmir’de uluslararası öğrenciler kültürlerini tanıttı!

İZMİR'DEKİ devlet üniversitelerinde eğitim gören Yemen, Azerbaycan, Fas, Filistin, Myanmar, Paraguay, Ekvator, Küba, Suriye, Moritanya gibi toplam 10 farklı ülkeden gelen 100'ü aşkın uluslararası öğrenci, Bakırçay Üniversitesi'nde kültürlerini, yöresel kıyafetlerini, kültürel öğelerini ve geleneksel yemeklerini tanıttı. İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği, Bakırçay Üniversitesi Genç Ofis öğrencileri ve Medeniyet ve İlim Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Birbirlerinin yöresel kıyafetlerini deneyen öğrenciler, yöresel danslarını sergileyerek eğlenceli vakit geçirdi.