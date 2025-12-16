İzmir'de vatandaş ağaç dikiyor Urla Belediyesi kesiyor! METİN BURMALI ÖZEL HABER









İzmir'in Urla ilçesindeki ağaç katliamı mahalle sakinleri ile belediye arasında adeta inatlaşmaya döndü. Çamlıçay Mahallesi'nde, içerisinde çocuk parkının da bulunduğu yeşil alana 2020 yılında mahalle sakinleri tarafından ağaç dikildi. 2024 yılında Urla Belediyesi 'Budama' bahanesi ile ağaçları kesti.

'BÖYLE DUYARSIZLIK OLMAZ'

Mahalle sakinleri tepki gösterince 1 gün sonra kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi. Urla Belediyesi, 4 yıl önce parka diktiği ağaçları geçen hafta sonu yine kökünden kesti. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen mahalle sakinleri ise, "Siz her canınız sıkıldığında 'Şikayet var' deyip buradaki ağaçları mı katledeceksiniz?" diye tepki gösterdi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan yönetimindeki belediyenin, vatandaşla adeta inatlaşmaya dönmüş bir tutum sergilemesi duyanları şaşkına çevirdi.