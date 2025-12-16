Romalıların küvetini yalak yapmışlar! İzmir'de dikkat çeken tarihi eserin detayları ortaya çıktı!

Mermer küvetin M.S. 1. yüzyıla tarihlendiğini belirten Aybek, antik dönemde hamam ve yıkanma kültürünün Roma yaşamında büyük bir yer tuttuğunu vurguladı. Efes'te Liman Hamamı gibi büyük kamusal yapılar bulunduğunu hatırlatan Aybek, söz konusu küvetin ise ev kullanımına yönelik olmasıyla öne çıktığını ifade etti. Boyutları ve derinliği sayesinde eserin bir banyo küveti olduğunun net biçimde anlaşıldığını kaydetti. Küvetin ince işçiliğine dikkat çeken Aybek, ayak kısımlarındaki aslan pençeleri, yumurta dizisi bezemeleri ve özel taş cinsi nedeniyle yüksek gelirli bir aileye ait olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Ayrıca geç dönem onarımlarında eserin çeşme yalağı olarak devşirildiğinin tespit edildiğini, bu amaçla üstten ve alttan su giriş-çıkışı için delikler açıldığını aktardı.

