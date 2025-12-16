Romalıların küvetini yalak yapmışlar! İzmir'de dikkat çeken tarihi eserin detayları ortaya çıktı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında İzmir Efes Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları sürerken, dikkat çekici yeni eserler ortaya çıkarıldı.
Proje çerçevesinde hem yeni ziyaret alanları ve gezi rotaları oluşturuluyor hem de Efes'in tarihine ışık tutan buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Stadyum Caddesi'nde devam eden çalışmalar sırasında, Efes'in Roma döneminde zengin ailelerinin yaşadığı "Yamaç Evler"e ait olduğu değerlendirilen mermer bir küvet bulundu.
EVDE KULLANILMIŞ
Bölgesel bir mermer türü olan "Greco Scritto"dan yapılan küvetin 146 santimetre uzunluğa, 73 santimetre genişliğe ve 60 santimetre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Projede koordinatör olarak görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, özellikle Stadyum Caddesi'ndeki çalışmaların önemli sonuçlar verdiğine dikkat çekti.
Mermer küvetin M.S. 1. yüzyıla tarihlendiğini belirten Aybek, antik dönemde hamam ve yıkanma kültürünün Roma yaşamında büyük bir yer tuttuğunu vurguladı. Efes'te Liman Hamamı gibi büyük kamusal yapılar bulunduğunu hatırlatan Aybek, söz konusu küvetin ise ev kullanımına yönelik olmasıyla öne çıktığını ifade etti. Boyutları ve derinliği sayesinde eserin bir banyo küveti olduğunun net biçimde anlaşıldığını kaydetti. Küvetin ince işçiliğine dikkat çeken Aybek, ayak kısımlarındaki aslan pençeleri, yumurta dizisi bezemeleri ve özel taş cinsi nedeniyle yüksek gelirli bir aileye ait olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Ayrıca geç dönem onarımlarında eserin çeşme yalağı olarak devşirildiğinin tespit edildiğini, bu amaçla üstten ve alttan su giriş-çıkışı için delikler açıldığını aktardı.