Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 16 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 16 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:31 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık
09:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Tırmanlar
Yortanlı
Çaltıkoru
Çürükbağlar
Örenli
Akçenger
Pirveliler
Dereköy Hacılar
Eğiller
Dereköy
Çobanlar
Çeltikçi
09:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
İnkılap
09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca
09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Köyiçi
Şirintepe
Yakakent
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum
09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
Yelki
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Kazım Karabekir
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
09:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Kazımpaşa
Ören Egemen
Bağyurdu 29 Ekim
Bağyurdu Kemal Atatürk
Bağyurdu Yeni
Ovacık
Sarılar
Sinancılar
Yenikurudere
Yiğitler
09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Çanakçı
Başaran
09:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Murat Reis
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük
09:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca
Çamtepe
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli
09:00 - 17:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Turgut
Ulamış
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Küçükkale
09:00 - 17:30
URLA / İZMİR
Kuşçular