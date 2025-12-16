  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: İzmir'de elektrik kesintisi 16 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süre elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri paylaştı. İşte 16 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:31 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler

09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık

09:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Tırmanlar
Yortanlı
Çaltıkoru
Çürükbağlar
Örenli
Akçenger
Pirveliler
Dereköy Hacılar
Eğiller
Dereköy
Çobanlar
Çeltikçi

09:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
İnkılap

09:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca

09:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Köyiçi
Şirintepe
Yakakent

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum

09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
Yelki

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Refet Bele
Kazım Karabekir

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler

09:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Kazımpaşa
Ören Egemen
Bağyurdu 29 Ekim
Bağyurdu Kemal Atatürk
Bağyurdu Yeni
Ovacık
Sarılar
Sinancılar
Yenikurudere
Yiğitler

09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Çanakçı
Başaran

09:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Murat Reis

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük

09:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca
Çamtepe

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli

09:00 - 17:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Turgut
Ulamış

09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Büyükkale
Küçükkale

09:00 - 17:30
URLA / İZMİR
Kuşçular

