İzmir'de 1 yaşındaki Altay bebeği hayattan koparmıştı! Kimyasal cinayete iki müebbet talebi İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay bebeğin ölümü ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 şüpheli hakkında ' Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.









İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve adli tıp ihtisas kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, apartmanın 4. katında yaşayan daire sakinlerinin ilaçlama için ilgili firmayla 13 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi. Olayda, vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.

İkametin ilaçlanacağı, ilacın alt ve üst katlara etkisinin olabileceği hakkında bilgilendirme yapılmadığını savunan Kınalı, ifadesinde, "İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi. Zehirlenen Gizem Umay Pala ve apartman sakini Murat Çelikörs de ilaçlamayla ilgili kendilerine önceden bilgi verilmediğini ileri sürdü.