İzmir'de 1 yaşındaki Altay bebeği hayattan koparmıştı! Kimyasal cinayete iki müebbet talebi

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve adli tıp ihtisas kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, apartmanın 4. katında yaşayan daire sakinlerinin ilaçlama için ilgili firmayla 13 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi. Olayda, vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.
İkametin ilaçlanacağı, ilacın alt ve üst katlara etkisinin olabileceği hakkında bilgilendirme yapılmadığını savunan Kınalı, ifadesinde, "İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi. Zehirlenen Gizem Umay Pala ve apartman sakini Murat Çelikörs de ilaçlamayla ilgili kendilerine önceden bilgi verilmediğini ileri sürdü.
TEDBİRLER ALINMADI
İDDİANAMEDE, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Ayrıca insanlar binadan çıkarılmadan, gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ilaçlama yapıldığı vurgulandı. İddianamede, olayın meydana gelmesinde, binada, insan yaşam alanında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, izolasyon tedbirlerinin alınmaması, ilaçlamadan sonra gaz ölçümleri yapılmaması nedeniyle firma sahibi B. Ö'nün ana sorumlu olduğu vurgulandı. İddianamede, ayrıca ilaçlamayı yaptıranların olayın meydana gelmesinde bir etkisinin bulunmadığına işaret edildi. Savcı, tutuklu bulunan firma sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G.(44) hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine karşın ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Hazırlanan iddianame, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi.