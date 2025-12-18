Haberler İzmir İzmir'de polisten hayat kurtaran müdahale!

İzmir'de polisten hayat kurtaran müdahale!

İzmir’in Tire ilçesinde otobüs beklerken kalp krizi geçirip yere yığılan79 yaşındaki Semayi Emirhor adlı vatandaşın yardımına o sırada bölgede görevli olan trafik polisi Murat Akbulut koştu. Yaşlı adamın boğazına kaçan dilini çıkarıp sağlık ekibi gelene kadar nefes almasını sağlayan Akbulut, ilçede kahraman ilan edildi...

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de polisten hayat kurtaran müdahale!

İZMİR Tire Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olan Murat Akbulut, benzerine az rastlanan bir hayat kurtarma hikayesinin başkahramanı oldu. İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda önceki gün öğle saatlerinde durakta otobüs bekleyen Semayi Emirhor (79) bir anda fenalaşarak oturduğu banktan yere düştü. Başını şiddetli şekilde beton zemine çarpan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Emirhor'un nefes almakta güçlük çektiğini fark eden çevredekiler büyük panik yaşadı.

İzmir’de polisten hayat kurtaran müdahale!

NEFES ALMASINI SAĞLADI

BU sırada meydanda görev yapan trafik polisi Murat Akbulut'tan yardım istendi. Bu çağrı üzerine hemen olay yerine koşan Akbulut, Emirhor'un boğazına kaçan dilini çıkarıp tekrar nefes almasını sağladı.

İzmir’de polisten hayat kurtaran müdahale!

112 ekipleri gelene kadar telkinleriyle yaşlı adamın sakinleştirip hayatta kalmasını sağlayan Akbulut, vatandaşların takdirini kazandı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Emirhor, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

