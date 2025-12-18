İzmir’de polisten hayat kurtaran müdahale!

İZMİR Tire Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olan Murat Akbulut, benzerine az rastlanan bir hayat kurtarma hikayesinin başkahramanı oldu. İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda önceki gün öğle saatlerinde durakta otobüs bekleyen Semayi Emirhor (79) bir anda fenalaşarak oturduğu banktan yere düştü. Başını şiddetli şekilde beton zemine çarpan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Emirhor'un nefes almakta güçlük çektiğini fark eden çevredekiler büyük panik yaşadı.

NEFES ALMASINI SAĞLADI

BU sırada meydanda görev yapan trafik polisi Murat Akbulut'tan yardım istendi. Bu çağrı üzerine hemen olay yerine koşan Akbulut, Emirhor'un boğazına kaçan dilini çıkarıp tekrar nefes almasını sağladı.

112 ekipleri gelene kadar telkinleriyle yaşlı adamın sakinleştirip hayatta kalmasını sağlayan Akbulut, vatandaşların takdirini kazandı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Emirhor, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.