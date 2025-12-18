SON DAKİKA: İZSU duyurdu: İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi | 18 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
KINIK: FATİH
18.12.2025 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK: MEHMET AKİF, ULUBATLI, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, 26 AĞUSTOS
18.12.2025 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK: FAİK PAŞA, KESTELLİ, KONAK, UĞUR
18.12.2025 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA: İÇMELER
18.12.2025 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.