Torbalı TOKİ projesinde yeni gelişme!

TOKİ'NİN Torbalı Yeniköy'de tarım arazisi sınırları içinde kalan 1005 konutluk dev projesi için ÇED süreci başlatıldı. 2,8 milyar TL maliyetli proje 25 Aralık'ta ihaleye çıkılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'in Torbalı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yapılacak büyük ölçekli konut projesi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 1005 konut, 6 dükkânlı ticaret merkezi ve bir cami inşaatının yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesini kapsayan projenin ÇED süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen duyuruya göre projenin toplam maliyeti 2,8 milyar TL olarak açıklandı. 108 bin 228 metrekare alanı kapsayan ÇED sahası İzmir- Manisa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında "Tarım Arazisi" sınırlarında kalması dikkat çekti.

İHALE 25 ARALIK'TA YAPILACAK

İhale, 25 Aralık 2025 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ana binasında gerçekleşecek. İhale dokümanında yer alan bilgilere göre konutlar tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Ticaret merkezi ve cami ise konvansiyonel kalıp yöntemiyle yapılacak. Projenin tüm imalatları İzmir'de yürütülecek. Sözleşme bitirme süresi ise 650 gün olarak belirtildi.