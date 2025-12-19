İzmir'de dar gelirliye sosyal konut inşa edeceklerdi! Halkçılık bahane villalar şahane! Bakın gerçek ne çıktı...

ÜYELİK VE DEVİR TRAFİĞİ

Projenin başından itibaren bir "saadet zinciri" mantığıyla kurgulandığını savunan Atmaca, dar gelirli vatandaşların hakkı olan konutların siyasi bir rant mekanizmasına dönüştürüldüğünü iddia etti. Atmaca, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun 'Belediye kadroları, teyze ve amcaların emekli maaşına göz dikmez' sözüne belgelerle yanıt verdi. Aslanoğlu ve ailesinin kooperatiflerdeki üyelik trafiğini ifşa eden Atmaca, 12 Mayıs 2023 tarihinde edindiği tam üç ayrı bağımsız bölümü, aynı gün içerisinde bir başka şahsa devretmesinin "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu belirtti. Atmaca, Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu'nun tek bir üyelik devrinden 853 bin TL tahsil etmesinin ve Gaziemir'deki lüks villa projelerinde yer almalarının "sosyal belediyecilik" anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.